Mor un treballador a Cerdanyola en caure-li al damunt la càrrega que transportava

Un treballador de 54 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental) ha mort aquest dilluns al migdia a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) quan li ha caigut al damunt la càrrega que portava amb palets. Segons informen els Mossos d'Esquadra, l'avís s'ha rebut a les 11:27 hores, en què s'alertava que un home havia patit un accident en el recinte d'una empresa situada al carrer Montclar de Cerdanyola del Vallès.L'home descarregava un camió carregat amb ferros quan, per causes que s'estan investigant, la càrrega s'ha desestabilitzat i li ha caigut a sobre. Quan han arribat les dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) li han fet les maniobres de reanimació, però finalment no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.La Unitat d'Investigació de la comissaria de Cerdanyola ha obert una investigació i ha posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

