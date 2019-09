Torra anuncia accions legals per irregularitats al voltant del seu judici

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que emprendrà accions legals pels "errors processals" que considera que hi ha en l'assenyalament del judici al TSJC, que es preveu que se celebri els dies 25 i 26 de setembre. L'error en qüestió, segons afirma, fa referència al fet que s'ha acordat la data del judici oral amb data prèvia a la interlocutòria d'admissió i denegació de proves i això, ressalta l'equip del president, és contrari a l'article 785.2 de la Llei d'Enjudiciament Criminal.



A través d'un comunicat, Torra ha apuntat que aquesta irregularitat qüestiona la imparcialitat de la justícia espanyola i ha alertat que "la pressa és enemiga del rigor". De fet, el president veu una "celeritat interessada" i una "pressa" en el tribunal per resoldre el seu cas que considera inapropiada per a l'estament judicial. Així mateix, el comunicat també recorda que "l'assenyalament precipitat del judici oral" fa que el judici coincideixi amb un assenyalament anterior de l'advocat del president i amb el debat de Política General al Parlament.

El vicepresident del Parlament, Josep Costa, ha confirmat que la cambra catalana té previst sessions els mateixos dies que el TSJC ha programat per al judici de Torra, i ha puntualitzat que "és tradició" que en aquestes sessions plenàries se celebri aquest debat, en què el president té un pes fonamental per respondre les principals qüestions de país.Per la seva part, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha lamentat que la repressió "no s'aturi", també contra el president Torra, amb el màxim exponent en els presos polítics i exiliats. Durant la presentació dels actes institucionals de la Diada, Budó ha demanat a la ciutadania "seguir reivindicant" els drets i llibertats.El TSJC ha informat aquest matí que Torra serà jutjat els dies 25 i 26 de setembre. El president seurà al banc dels acusats per un delicte de desobediència o, subsidiàriament, de denegació d'auxili a l'autoritat competent per haver-se negat a retirar la pancarta de suport als presos polítics del Palau de la Generalitat durant la campanya electoral.

Arran d'aquests fets, la Fiscalia va presentar una querella contra Torra en la qual va al·legar un incompliment de les resolucions de la Junta Electoral Central (JEC) per l'ús de símbols partidistes a les institucions públiques. En la fase d'instrucció, el president de la Generalitat es va inculpar i va admetre haver desobeït. "Jo em dec a un mandat superior de la ciutadania de defensa dels drets humans", va al·legar llavors al TSJC.

El ministeri públic demana que el president de la Generalitat, Quim Torra, sigui condemnat a un any i vuit mesos d'inhabilitació. Així ho va informar la pròpia Fiscalia en la seva qualificació provisional prèvia al judici. També demana que Torra sigui condemnat a una multa de 100 euros diaris durant deu mesos.

Comunicat de l'Oficina del President de la Generalitat by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor