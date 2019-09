TV3 redueix la presència de Pilar Rahola

La temporada arrenca a TV3 amb menys presència de Pilar Rahola, la seva analista política estrella i molt propera a l'expresident Carles Puigdemont. La direcció de la cadena ha decidit reduir el seu elevat protagonisme en pantalla. La periodista comentava l'actualitat quatre dies per setmana al magazín de tarda Tot es mou, que presenta Helena García Melero.Aquesta temporada Rahola hi participarà dos dies enlloc de quatre. El seu espai l'ocuparan, per decisió de la direcció de la cadena, que recau en Vicent Sanchis, i de la nova directora del programa, Montse Tió, altres analistes de forma rotatòria. Públicament, però, ella ha afirmat que la reducció de presència ha estat a petició pròpia "per estar per estar uns dies a la setmana fora de Barcelona i poder acabar una novel·la a finals d'any".Damunt la taula hi ha els noms de tres periodistes com a possibles substituts per omplir el buit: Antoni Bassas (diari Ara), Josep Cuní (Cadena Ser) i Txell Bonet (periodista de Catalunya Ràdio i que ha tingut molta projecció pública en tant que esposa del president d'Òmnium Jordi Cuixart).La retallada de les col·laboracions de Rahola l'ha avançada El Nacional i l'ha pogut confirmaren fonts de la cadena. En els darrers mesos tots grups de l'oposició i ERC s'havien queixat de l'excés de protagonisme de Rahola, que seguirà mantenint la col·laboració al FAQS, el programa estrella de la cadena pública i on també comenta l'actualitat política setmanal. La periodista també fa de tertuliana a RAC1 i columnista a La Vanguardia.

