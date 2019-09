L'aranès guanya parlants entre la població jove

Robèrt Lafont (1923-2009) Foto: Fausta Garavini (CC BY-SA 4.0).

Any Robèrt LafontEl cicle “Conferències Robèrt Lafont” i l’exposició itinerant són dues de les iniciatives principals que la Direcció General de Política Lingüística portarà a terme al llarg de 2019 per commemorar l’aniversari de la mort de l’insigne lingüista occità. L’exposició, de caràcter itinerant i didàctic, permetrà conèixer millor el perfil biogràfic i intel·lectual de Lafont, l’aranès i el conjunt de l’occità. Les conferències, que tindran lloc arreu de Catalunya, seran impartides, entre altres, pels professors universitaris Aitor Carrera, José Enrique Gargallo, Isabel Grifoll i Patric Sauzet.S’han preparat també altres activitats culturals i acadèmiques com la difusió del primer còmic Tintín en aranès, sessions acadèmiques a les universitats d’estiu de Nimes i Prada, taules rodones i projeccions de documentals, l’elaboració de materials didàctics, la Dictada Robèrt Lafont i l’edició d’una obra de lectura fàcil en aranès.