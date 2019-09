Carles Campuzano troba feina en l'economia social

Avui m’he incorporat als equips de @_dincat i @AeesDincat com a nou director. Gràcies per la confiança i a treballar pels drets de les persones amb discapacitat intel.lectual, les seves famílies i les seves entitats. #discapacitat https://t.co/s3cVEQn1EY — carles campuzano (@carlescampuzano) September 2, 2019

Carles Campuzano, històric de CDC i diputat al Congrés durant més de dues dècades, ja té feina fora de la política. L'exportaveu de CiU a la cambra espanyola s'incorpora a la Federació Catalana de la Discapacitat Intel·lectual i a l'Associació Empresarial d'Economia Social Dincat en qualitat de director, segons han informat les dues entitats en un comunicat i ha confirmat ell mateix a Twitter.Les entitats recorden que la tasca política de Campuzano -situat tradicionalment en el sector més socialdemòcrata de CDC- s'ha desenvolupat "en el camp de les polítiques socials, treball, pensions i cooperació internacional", expliquen que, amb la seva incorporació fan "un pas més en les necessitats del sector, afegint-hi coneixement i expertesa".Campuzano, nascut el 1964, ha passat pràcticament tota la seva vida adulta en la primera línia política, des que va ser elegit regidor a Vilanova i la Geltrú el 1987, amb només 22 anys. El 1992 va entrar al Parlament, i el 1995 va fer el salt al Congrés, on ha estat diputat fins a aquest mateix any.En les darreres eleccions, Campuzano va ser exclòs de la llista de JxCat , copada per noms imposats per Carles Puigdemont. Campuzano, membre dels sectors més moderats del PDECat en relació a la via cap a la independència, havia dissentit públicament de la línia de Waterloo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor