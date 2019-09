Els set consells per estalviar en la tornada al col·legi

Arriba el setembre i, com cada any, ja és aquí la tornada a l'escola. Les famílies catalanes preveuen gastar de mitjana uns 169 euros en material escolar, llibres, roba, calçat i altres productes relacionats amb el nou curs. Això, per a molts pares i mares, és una despesa extraordinària, i per tant convé tenir clar alguns trucs senzills per planificar bé les compres d'aquests dies i mirar d'estalviar una mica.D'una banda, l'Agència Catalana de Consum recomana seguir "la regla de les cinc erres": reflexionar, reciclar, reduir, reutilitzar i reparar. Pensar bé què cal comprar; mirar què es pot reciclar d'anys anteriors; evitar comprar més coses de les que realment necessitem; reutilitzar allò que no hagi acabat la seva vida útil -en aquest sentit es recomana a les famílies informar-se sobre el Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic per al curs 2019-2020 -; i arreglar, si es pot, el material escoltar que es pugui continuar fent servir. Tot plegat, amb l'objectiu de gestionar de manera racional els recursos econòmics i fer un consum responsable, sostenible i compromès amb el medi ambient.D'altra banda, el portal especialitzat Expoeduca proposa diversos consells útils per tornar a l'escola sense deixar-nos-hi el sou. Us els resumim aquí:Fer un inventari amb tot allò que (realment) necessitem per evitar compres compulsives, improvisades o innecessàries.La tornada a l'escola s'ha de fer amb temps. És important saber què val cada productes, tenir en compte ofertes i descomptes, i aprofitar rebaixes o beques.Abans d'anar a comprar cal repassar què tenim i que podem aconseguir gràcies a altres familiars o amics de cursos superiors. Peces de roba, llibres que encara es poden utilitzar... Probablement els farem un favor si ens quedem coses que ells no necessiten.Segons l'OCU, les grans superfícies són l'opció més econòmica per a la compra de llibres de text. Una opció a tenir en compte és també els llibres de segona mà.Aquests dies moltes botigues ofereixen promocions en els llibres de text. Cal estar alerta per aprofitar-les.Hi ha webs que faciliten intercanviar o comprar productes de segona mà. Una manera sostenible d'estalviar i allargar l'ús d'objecte i productes que encara tenen vida útil.Si heu de fer despeses importants, podeu comprar els vostres productes amb temps i de manera progressiva. Convé informar-se bé de quines opcions hi ha, en quins terminis es pot pagar i si hi ha interessos.

