La resistència col·lectiva i la llibertat protagonitzaran l'acte institucional de la Diada

"L'any passat ja no va ser una Diada normal. Va ser la Diada de la represa de les institucions, i va ser la primera Diada tenint presos polítics i exiliats. La Diada d'enguany tampoc serà una Diada normal, ja que se celebra en un context de vulneració de drets i llibertats, i a les portes d'una sentència que només considerarem justa i acceptable si és d'absolució". Amb aquestes paraules ha començat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, la seva explicació sobre els actes institucionals que tant el Parlament de Catalunya com el Govern tenen preparats per al proper Onze de Setembre.En aquesta ocasió, els actes tindran com a eixos principals la reivindicació de la resistència col·lectiva i la llibertat dels presos polítics i exiliats, sota el lema "Tornarem". Segons Budó, aquesta paraula simbolitza la voluntat de "poder tornar a defensar" els dret democràtics, polítics i nacionals, "sempre de manera pacífica i cívica", ha puntualitzat, i tornar a denunciar la repressió.En aquest punt, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern ha destacat "l'excepcionalitat" que impregna els actes, que començaran el dia 10 de setembre a les 20.00 hores a l'Auditori del Parlament. Allà es farà el lliurament de la medalla d'honor del Parlament en la categoria d'Or a Carola Rackete i Òscar Camps, i prèviament el president de la Generalitat, Quim Torra, farà una ofrena floral al Fossar de les Moreres de Barcelona. Segons el vicepresident del Parlament, Josep Costa, les medalles s'entreguen per la defensa dels drets humans demostrada per Rackete i Camps."Avui el Mediterrani és un centre pel qual la gent transita pels seus exilis, pel refugi, de gent que busca un port segur", ha relatat. Costa, que ha lamentat que l'extrema dreta faci "trontollar" les bases de la Unió Europea, també ha recordat que milers de persones ja han mort al mar buscant refugi, però que organitzacions com Open Arms n'ha salvat més de 160.000. Aquesta distinció, doncs, ha dit, és "un honor per a totes les persones que estan treballant".Sobre això, Budó ha destacat que Catalunya ha estat sempre "terra d'acollida", i que per això es treballa també per a la construcció d'un país "per a tohom i de tothom, sigui quin sigui l'origen de les persones que hi viuen". Durant la roda de premsa, la consellera de la Presidència ha aprofitat per apel·lar a la "sensibilitat" de la Unió Europea perquè pugui "solucionar la crisi migratòria" que comporta un "drama humà".El missatge institucional del president Torra serà cinc minuts abans de les 21.00 hores del dia 10 de setembre, i posteriorment a les 22.00 s'iniciarà l'acte conjunt de la Diada organitzat pel Govern i el Parlament a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. L'espectacle, creat i dirigit per Lluís Danés, farà referència al moment que viu Catalunya, tot commemorant efemèrides com els vuitanta anys del gran exili republicà o el centenari de la vaga de La Canadenca. Al llarg d'aquest es podrà veure la formació de gala dels Mossos d'Esquadra, que celebren el tricentenari. "Això els converteix en la policia civil més antiga d'Europa i Amèrica", ha destacat Budó. A continuació s'hissarà la senyera mentre el Cor Jove Nacional de Catalunya interpreta El Cant de la senyera.L'acte també inclourà centenars de maletes com a símbol d'exilis i migracions, s'escoltaran textos de Teresa Pàmies i de Neus Català, que serviran com a fil conductor per homenatjar els migrants i refugiats de tots els temps, i es commemorarà el naixement de l'escriptor i polític Fèlix Cucurull. En l'espectacle hi participaran -a través d'interpretacions i lectures de textos- Sílvia Bel i Lluís Soler, el grup musical Lax'n Busto, els cantants Alba Carmona, Miquel Gil, Marina Rossell, Ju, Gemma Humet, Joan Rovira i Sol Picó, així com l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, i les corals Sant Jordi i In Crescendo. La direcció musical anirà a càrrec de Xavi Lloses.Arribada la mitjanit, Torra assistirà a l'acte "Llum i llibertat" en el qual s'il·luminaran 131 agulles del massís de Montserrat, que recordaran els 131 presidents de la Generalitat de Catalunya.Com és habitual, la Diada de l'Onze de Setembre començarà a les 9.00 hores amb l'ofrena floral del Govern, i posteriorment la de la mesa del Parlament, al monument de Rafael Casanova de Barcelona. En paral·lel, a les 10.00 hores es farà també una ofrena institucional a la tomba de Casanova, a Sant Boi de Llobregat. De les 10.00 a les 19.00 hores, per altra banda, tant el Palau de la Generalitat com el Parlament tindran jornades de portes obertes.Els actes institucionals també es realitzaran durant els dies previs a la Diada i el mateix Onze de Setembre a Girona, Lleida, Tarragona, la Catalunya Central, Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu i Aran, i Madrid, on hi haurà una conferència, una actuació musical i el lliurament dels reconeixements Amics de Blanquerna. Per altra banda, les delegacions del Govern a la Unió Europea faran actes a Brussel·les, París, Londres, Berlín, Viena, Bratislava, l'Alguer, Roma, Estocolm, Lisboa i Ginebra. També hi haurà més d'una quinzena d'actes a casals catalans d'arreu del món.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor