El Govern no permetrà que es talli la llum a les famílies en risc de pobresa energètica

La Generalitat no permetrà que les companyies elèctriques tallin la llum per impagament a les famílies en risc de pobresa energètica. Ho ha explicat Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, després d'una reunió amb les quatre diputacions, les dues entitats municipalistes, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Taula del Tercer Sector per donar resposta als comunicats que Endesa va enviar a 250 ajuntaments avisant que tallaria la llum per impagament a partir de l'1 d'octubre a 25.000 llars. En total, el deute de les famílies amb la companyia arriba als 21 milions d'euros.El primer pas, ha explicat el conseller, "és retirar l'amenaça", perquè "incompleix la llei catalana 24/2015 ", ja que aquesta no contempla el tall de la llum a famílies en situació de vulnerabilitat. En cas que la proveïdora d'energia talli efectivament el subministrament, la Generalitat compta amb "expedients sancionadors", ha apuntat El Homrani.En la reunió s'ha acordat també crear un conveni entre administracions i empreses energètiques que sigui el punt de partida de les futures actuacions i on es garanteixi la llei catalana. En aquest sentit, el conseller ha explicat que s'enviarà una carta als ens municipals i a les companyies a Endesa "situant el terreny de joc", basat en la llei energètica, i amb la voluntat "de poder negociar un conveni".Des del Departament d'Empresa s'ha assegurat, però, que "fa mesos" que s'està treballant per signar aquest conveni conjunt. Si no s'ha arribat a la seva consecució, no ha estat, ha retransmès El Homrani, per culpa de l'administració, sinó perquè les empreses "no han volgut fer-ho". El problema, doncs, és sortir d'aquesta situació d'impàs i bloqueig. "Hi ha uns recursos que no es paguen i s'ha de trobar un equilibri i una solució", ha sentenciat.Malgrat tot, en la reunió d'avui no s'han especificat terminis o percentatges de pagaments de les administracions per saldar el deute energètic ni tampoc s'ha descartat la proposta d'Endesa d'assumir el 50% del deute . En aquesta primera trobada, ha dit El Homrani, s'ha plantejat únicament la necessitat d'anar conjuntament i donar resposta a la problemàtica, com fer-ho, es discutirà en pròximes sessions.En declaracions a, Endesa ha recalcat que l'objectiu de la companyia és arribar a un conveni amb les parts afectades per tal de trobar solucions. Fonts oficials han negat també que la carta enviada als ajuntaments fos "una amenaça", i han especificat que la voluntat és "transmetre la necessitat urgent" d'arribar a un acord.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor