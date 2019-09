Presó sense fiança per a dos detinguts a Lleida acusats d'abusar sexualment d'una noia

El jutjat d'Instrucció número 4 de Lleida, en funcions de guàrdia, ha rebut aquest dilluns al matí dos dels tres detinguts acusats d'haver fer tocaments a una noia i d'haver-la robat a ella i dos nois més la matinada de diumenge. El jutge ha acordat enviar als dos detinguts a presó provisional comunicada i sense fiança. El tercer detingut és un menor d'edat. Així mateix, la causa està oberta per un delicte de robatori amb violència i per un delicte d'agressió sexual.Els suposats lladres, de 38, 26 i 17 anys, van ser detinguts per la Guàrdia Urbana després de fugir del lloc dels fets, a les sis de la matinada al carrer Riu Éssera, molt a prop d'una discoteca, quan van abordar els joves amb l'objectiu de prendre'ls les seves pertinences.Un dels arrestats hauria fet tocaments a tot el cos de la noia mentre li intentava robar la cartera de la bossa. Als nois els van intentar robar el mòbil però només van poder agafar el d'un d'ells.Els detinguts van fugir corrents cap al carrer Príncep de Viana després dels fets però, un cop es va posar en alerta la policia local, efectius de la Guàrdia Urbana els van localitzar i arrestar al carrer Comtes d'Urgell, molt a prop de l'Auditori Enric Granados.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor