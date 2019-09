Mor un home de 60 anys en un accident entre un cotxe i una furgoneta a l'A-2 a Lleida

El conductor d'un cotxe ha mort aquest dilluns en xocar amb una furgoneta a l'A-2 a Lleida. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha evacuat l'home en estat crític a l'Hospital Arnau de Vilanova, on ha mort hores després.Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 5.40 hores. L'accident ha tingut lloc al quilòmetre 465 de la carretera, on s'ha produït un encalç entre els dos vehicles. La víctima és un home de 60 anys, J.S.A., veí de Lleida.El conductor de la furgoneta ha resultat ferit de poca gravetat. Amb aquesta ja són 121 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. En aquesta incidència s'han activat set patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del SEM.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor