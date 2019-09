Buch i Batlle constaten la «necessitat» d'endurir el codi penal per combatre la reincidència

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha rebut al departament d'Interior el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. En la primera reunió de Buch i Batlle després de la celebració de la junta local de seguretat del 19 de juliol han analitzat l'increment de delictes dels últims mesos, sobretot pel que fa a la reincidència en furts, robatoris i delictes contra les persones.Durant la reunió, tant Buch com Batlle han constatat "la necessitat de modificació del codi penal per combatre la multireincidència en els furts i agilització dels processos judicials". També han "refermat el compromís" de seguir treballant conjuntament, "cada un des del seu àmbit competencial, per avançar en la lluita contra la delinqüència a Barcelona", segons un comunicat conjunt.La trobada s'ha celebrat tres dies abans que el proper dijous es celebri una reunió per impulsar el pla "Barcelona Ciutat Segura". Es tracta d'un dels vuits compromisos presentats per la conselleria d'Interior, aprovats en la passada junta de local de seguretat i que es preveu estigui enllestit en tres mesos.A la trobada Buch ha estat acompanyat del secretari general, Brauli Duart, el director de la Policia, Andreu Martínez i el comissari en cap, Eduard Sallent.

