Unió de Pagesos exigeix al Govern que acceleri la seva protecció vers els animalistes

Unió de Pagesos (UP) ha demanat al Departament d'Agricultura que adapti ràpidament els mecanismes legals que estan a la seva disposició per protegir els ramaders que siguin víctimes d'accions de grups animalistes en les seves instal·lacions. La demanda arriba arran dels fets d'aquest diumenge en una granja de conills a Gurb , on un grup d'activistes hi va irrompre i es van endur una dotzena d'animals. El sindicat recorda als afectats la necessitat de presentar una denúncia pels fets ocorreguts per tal d'evitar que es reprodueixin actuacions similars en el futur i per poder tramitar la compensació pels danys i perjudicis causats en l'explotació.UP recorda que l'acció de Gurb se suma a d'altres de característiques similars que han tingut lloc en els darrers mesos, la darrera d'elles el juliol passat en una granja de vedells de Sant Antoni de Vilamajor, al Vallès Oriental.Ara, després del cas de Gurb, UP ha expressat el seu suport al ramader afectat i afegeix que, si presenta una denúncia, el sindicat li oferirà tot el seu suport. El sindicat recorda que accions com les d'aquest diumenge no només representen un perjudici per als ramaders sinó que, fonamentalment, posen en greu perill al bestiar. En aquest sentit, en casos de granges de conills, uns animals "altament susceptibles" a les situacions d'estrès, l'entrada massiva de desconeguts pot afectar el seu benestar, així com provocar greus problemes en la seva fertilitat, fet que de retruc acaba derivant també en importants pèrdues per als productors.Finalment, UP també recorda que el codi penal preveu com a figures delictives el fet d'ocupar una explotació en contra de la voluntat del titular i considera com a furt o robatori el fet d'apoderar-se d'animals del seu interior. A més a més, també asseguren que són sancionables el trasllat dels animals que no compleixin la normativa de moviments de bestiar així com les manifestacions sense comunicació prèvia de la convocatòria.

