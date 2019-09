Mor un operari que treballava en unes obres a Cerdanyola del Vallès

Un operari que treballava en unes obres a la via pública a Cerdanyola del Vallès ha mort després de patir un accident laboral. Tot i que no han transcendit les causes de l'accident, que ha tingut lloc al carrer Sevilla, al barri de Serraparera, podria haver patit la caiguda d'elements d'obra que l'haurien atrapat.El govern de la localitat ha desplaçat una delegació al lloc dels fets i han emès un missatge de condol: "L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès manifesta el seu condol a la família, persones properes i amics i amigues de la persona que ens ha deixat i els fa costat en aquests moments tan difícils".Ara per ara no han transcendit més dades sobre les circumstàncies del sinistre o la identitat de la víctima.

