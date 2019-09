El judici a Torra pels llaços grocs serà el 25 i 26 de setembre

El president de la Generalitat, Quim Torra, serà jutjat per desobediència els dies 25 i 26 de setembre. Així ho ha notificat la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Torra seurà al banc dels acusats per un delicte de desobediència o, subsidiàriament, de denegació d'auxili a l'autoritat competent per haver-se negat a retirar la pancarta de suport als presos polítics del Palau de la Generalitat durant la campanya electoral.



Arran d'aquests fets, la Fiscalia va presentar una querella contra Torra en la qual va al·legar un incompliment de les resolucions de la Junta Electoral Central (JEC) per l'ús de símbols partidistes a les institucions públiques.

En la fase d'instrucció, el president de la Generalitat es va inculpar i va admetre haver desobeït. "Jo em dec a un mandat superior de la ciutadania de defensa dels drets humans", va al·legar llavors al TSJC.

El ministeri públic demana que el president de la Generalitat, Quim Torra, sigui condemnat a un any i vuit mesos d'inhabilitació. Així ho va informar la pròpia Fiscalia en la seva qualificació provisional prèvia al judici. També demana que Torra sigui condemnat a una multa de 100 euros diaris durant deu mesos.



La sala ha rebutjat citar com a testimonis una dotzena de vocals de la JEC demanats per la defensa de Torra, ja que considera que "no es justifica cap relació personal amb les conductes atribuïdes a l'acusat".



La data fixada pel TSJC coincideix amb la del debat de política general prevista al Parlament, en la primera sessió plenària després del període de vacances d'estiu.

Torra serà jutjat els dies 25 i 26 de setembre by naciodigital on Scribd

