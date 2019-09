ANÀLISI Tavascan, el nou «concept car» de Cupra

Cupra Tavascan Foto: Cupra

Harmonia interior

El futurista interior del Tavascan Foto: Cupra

En un context en què ens allunyem del que és convencional i donem la benvinguda a un món propulsat per l'electrificació, CUPRA està redefinint conceptes com el rendiment. Després de la presentació del concept CUPRA Formentor a principis d'any, CUPRA avança ara cap a la seva visió de l'electrificació de l'esportivitat amb el nou concept CUPRA Tavascan.Les altes prestacions, que formen part de l'ADN d'aquesta marca exclusiva i especial, s'uneixen en aquesta ocasió a un motor de tecnologia d'avantguarda i un disseny expressiu, emotiu i sofisticat.El resultat és el prototip 100% elèctric CUPRA Tavascan, un vehicle dissenyat per respondre a les necessitats d'un mercat en el qual es preveu un creixement del 15% a l'any, en el segment dels SUV cupè totalment elèctrics.El nou concept de CUPRA, que combina les proporcions d'un crossover de quatre portes, la presència d'un SUV i l'elegància d'un coupé esportiu, és el primer CUPRA de carretera que utilitza un sistema de propulsió 100% elèctric amb zero emissions.El concept CUPRA Tavascan pren el seu nom d'un poble situat al Pirineu, que destaca per el seu impressionant paisatge i natura d'alta muntanya."A més del CUPRA Formentor, que es començarà a comercialitzar el 2020 juntament amb altres dos models híbrids endollables d'altes prestacions, ja hem demostrat la nostra capacitat tecnològica amb el desenvolupament del CUPRA e-Racer, el primer turisme de competició 100% elèctric del món. Ara presentem aquest prototip CUPRA totalment elèctric amb el que vam traslladar la nostra visió als carrers, i que ens serveix per provar que el rendiment es pot electrificar ", afirma Wayne Griffiths, CEO de CUPRA.L'exterior del vehicle aporta força i dinamisme al segment i aconsegueix reduir el seu impacte mediambiental. A la part davantera, la personalitat elèctrica del vehicle queda destacada pel logotip CUPRA il·luminat, que apareix a la part inferior i ofereix un focus d'atenció totalment diferent. Les entrades d'aire permeten que l'aire circuli amb fluïdesa sobre la carrosseria o cap a l'interior, per refrigerar les bateries i augmentar la seva eficiència.El flux de l'aire és un component fonamental del prototip CUPRA. Disposa d'uns imponents passos de roda que alberguen llandes d'aliatge de 56 cm (22 "), amb un disseny molt aerodinàmic per permetre al nou concept CUPRA Tavascan lliscar amb una resistència mínima.A la part posterior, el difusor aporta un factor aerodinàmic funcional, però també aporta una major sensació d'altes prestacions que queda emfatitzada per una elegant llum posterior a l'ample del vehicle, que inclou el logotip de CUPRA il·luminat.La sofisticada pintura metal·litzada líquida que s'utilitza en el nou prototip de CUPRA, destaca i emfatitza el seu disseny exterior, l'expressivitat queda també accentuada amb delicats detalls en color coure i en fibra de carboni.Les esculturals línies exteriors d'aquest prototip tenen el seu fidel reflex en l'interior, un espai ampli i excel·lent que combina materials i tecnologia d'avantguarda, en un habitacle que ofereix l'equilibri perfecte entre el protagonisme del conductor i el confort dels passatgers.L'habitacle suggereix amplitud, lleugeresa i una qualitat superior, al qual se li ha dotat d'un nou concepte de disseny que aporta dinamisme i tecnologia, en contrast amb distingits colors i estructures de carboni.Només obrir la porta, el CUPRA Tavascan rep els ocupants amb suaus llums ambient de LED. Ja a l'interior, trobem un espai emocionant i original, en contrast amb cuir, carboni i Alcantara®.Els seients de cuir són de tipus bucket, amb un disseny escultural en 3D, i uneixen forma i funcionalitat, confort i seguretat. El quadre de comandament flota al llarg de la part davantera centrant l'atenció i creant una sensació d'amplitud. Al volant, el conductor és el protagonista, i compta amb un panell d'instruments digital de 31,2 cm (12,3 ") que li ofereix tota la informació que necessita, al qual s'afegeix una pantalla d'infoentreteniment de 33 cm (13 ").No obstant això, l'interior del prototip CUPRA Tavascan es pot adaptar. Permet canviar el focus d'atenció de la pantalla més gran i moure-la cap el passatger si cal; a més, tots els seients de tipus bucket tenen altaveus integrats i connectivitat per al telèfon intel·ligent, de manera que els ocupants poden gaudir com mai de l'espai interior del vehicle.El prototip CUPRA Tavascan mostra una visió exclusiva de les altes prestacions presents en el futur de la marca que, gràcies a l'electrificació, aporten un nivell d'emoció i sofisticació mai vist al mercat.Compta amb dos motors (un integrat en l'eix davanter i un altre al darrere) que transmeten una potència combinada de 306 CV (225 kW) a les quatre rodes. El prototip de CUPRA arriba als 100 km / h en menys de 6,5 segons.La velocitat lineal, però, no és l'únic destacable d'aquest prototip. Les bateries de ions de liti de 77 kWh de capacitat de què disposa, emmagatzemen suficient energia per recórrer fins a 450 km, segons l'estricte cicle de proves WLTP. El vehicle es basa en la plataforma MEB del Grup Volkswagen. Les bateries es situen sota el terra del prototip, una característica que li atorga un centre de gravetat baix i aporta un gran dinamisme en la conducció.El nou prototip 100% elèctric CUPRA Tavascan, és un vehicle creat per CUPRA i dissenyat per al futur. La seva presentació mundial se celebrarà en el proper Saló Internacional de l'Automòbil de Frankfurt (IAA).

