Apallissen un motorista amb barres de ferro per una discussió a Lleida

Un motorista va resultar ferit el passat dissabte a la nit després que fos agredit per un grup d'individus amb barres de ferro. Els fets van passar al polígon dels Frares de Lleida quan el motorista i els ocupants d'un turisme es van posar a discutir per una maniobra que havia fet la motocicleta.De la bronca es va passar als cops amb barres de ferro que van deixar ferit al motorista, que va ser traslladat a l'Arnau de Vilanova amb diverses ferides. La pallissa va acabar quan una conductora es va aturar per veure què passava. Va ser aleshores quan els agressors van marxar.

