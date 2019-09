El Vaticà aparta l'exrector de Vilobí acusat d'abusos i l'obliga a demanar perdó

L'exrector de Vilobí d'Onyar acusat d'abusos sexuals no podrà fer de capellà de manera pública ni anar als pobles on va exercir el seu ministeri. El 4 de febrer, el Bisbat de Girona va posar en marxa la comissió diocesana encarregada d'estudiar els suposats abusos a menors i va recollir més d'una dotzena de denúncies.El 29 de març, van enviar les actes a la Congregació per a la Doctrina de la Fe de la Santa Seu que ara ha resolt imposar mesures canòniques al capellà. El Vaticà li prohibeix totalment l'exercici públic del ministeri, veta que pugui mantenir qualsevol tipus de contacte amb menors i, a més, l'obliga a demanar perdó a les víctimes. El mossèn, que té 91 anys, viu actualment en una residència sacerdotal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor