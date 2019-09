Els comuns titllen la proposta de govern de concentració de Torrent de «profundament electoralista»

El portaveu de Catalunya En Comú, Joan Mena, ha titllat d'"electoralista" la proposta que el president del Parlament, Roger Torrent, va fer en una entrevista a l'ACN on apostava per un govern de concentració com a resposta a la sentència. "Demanaríem que no es disfressi de proposta política el que és un fracàs del Govern de la Generalitat", ha retret durant una roda de premsa a la seu del partit.En aquest sentit, ha desmentit que Gerardo Pisarello digués aquest cap de setmana que estaven oberts a parlar-ne i ha afirmat que el diputat "està en la línia del que defensa Catalunya En Comú".D'altra banda, Mena també ha avisat que estan disposats a "desbloquejar i negociar" uns pressupostos a Catalunya si hi ha un diàleg sincer i "sense anuncis d'estiu", com creu que va fer el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, amb l'anunci d'un possible augment de la despesa social per als propers comptes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor