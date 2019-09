ERC insisteix en un «consens independentista» que reforci les institucions

Dos objectius. Per a ERC, l'inici del nou curs polític té dos principals reptes. El primer és recuperar i reconstruir el consens estratègic dins del moviment independentista. I el segon, reforçar les institucions davant d'aquells reptes que s'acosten, com ara -i sobretot- la sentència de l'1-O al Tribunal Suprem. Així ho ha afirmat aquest dilluns la portaveu republicana, Marta Vilalta, després de la reunió de l'executiva del partit, en què s'ha reforçat la necessitat de teixir un "consens" independentista.Vilalta ha eludit parlar, després de la reunió a Ginebra d'aquest cap de setmana, si la proposta dels republicans és un govern de concentració, tal com ha apuntat el president del Parlament, el republicà Roger Torrent. Tampoc ha volgut entrar a valorar la resposta que en va donar el president del Govern, Quim Torra, sobre una possible nova investidura de l'expresident Carles Puigdemont, que encara està pendent de renunciar a l'escó a la cambra catalana per convertir-se en eurodiputat.Aquests dos aspectes, ha precisat, han estat sobre la taula a la reunió mantinguda entre Torra, Puigdemont, Marta Rovira, Anna Gabriel, Marcel Mauri i altres representants de partits i entitats a Ginebra. "Són temes que s'han tractat sense poder concretar què s'ha parlat, quins són els acords, els consensos, i si bé podem dir que hem avançat, no hem avançat prou per tenir acords tancats", ha afirmat. Vilalta també ha assegurat que, de la reunió, se'n fa una "valoració molt positiva", ja que s'estan donant "passes endavant en la línia de la construcció d'aquest consens estratègic"."Al llarg dels últims dies hi ha hagut propostes en la línia de com poder reforçar les institucions, i no descartem cap d'aquestes propostes", ha admès, en referència als termes del debat de Ginebra. En qualsevol cas, Vilalta ha remarcat que la línia en què es treballa és la "d'afavorir el consens", que ha d'anar més enllà dels independentistes. La resposta a la sentència, ha afegit, ha "d'apel·lar i interpel·lar tots els demòcrates", i en aquest sentit ha fet una referència directa als comuns: "No entendríem que en aquest moment tan important la gent dels comuns no hi fossin".En la línia d'enfortir les institucions, per altra banda, la portaveu d'ERC ha encoratjat el Govern a continuar les negociacions per aprovar els pressupostos, que són "imprescindibles i necessaris" per atendre les necessitats de la ciutadania, ha dit. A més, i com va afirmar fa uns dies el líder d'ERC, Oriol Junqueras, tampoc es descarten eleccions anticipades: "No descartem cap de les opcions que serveixin per reforçar les institucions".Per a Vilalta, allò crucial és "generar un clima de confiança" i "superar l'etapa de retrets, descrèdits i atacs entre els diferents actors del moviment independentista". I aquest, ha puntualitzat, és principal acord al qual s'ha arribat aquest cap de setmana.Respecte de l'anunci del moviment de la societat civil Tsunami D (la D fa referència a "Democràtic"), la portaveu d'ERC ha celebrat la proposta perquè, segons considera, "posa èmfasi en la defensa dels drets, la llibertat i l'autodeterminació", des de l'acció no-violenta. "Benvinguda sigui la iniciativa, i ens hi sumem perquè combina diversos ingredients que són imprescindibles per a posar al centre la defensa dels drets i llibertats". Segons Rovira, el Tsunami D "forma part d'aquest espai de consens" que s'està volent construir, això sí, des de la societat civil organitzada."Ni ell sap què farà". Vilalta ha lamentat que el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, estigui jugant amb la "calculadora" electoralista i no sigui "prou valent" per prendre decisions i "afrontar els reptes polítics". "Veiem com Sánchez està aplicant la mateixa recepta que aplicava Mariano Rajoy, que era la de no fer res i que vagi passant el temps", ha declarat. Davant d'això, ha assegurat que ERC continuarà treballant per "posar sobre la taula una solució democràtica al conflicte que viu Catalunya", i que ho farà "a través del diàleg i la negociació".

