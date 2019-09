L'exalcalde de Cerdanyola denuncia l'acomiadament del seu lloc de treball per motius polítics

Així, @polycasaplastic, pertanyent al grup multinacional @3AComposites, inicia una perillosa via de #repressió i #vulneració de drets fonamentals, com la llibertat ideològica i el dret a la participació política. — Carles Escolà Sánchez 🎗 (@carlesescola78) September 2, 2019

En els propers dies farem publics tots els detalls d'aquest acomiadament, de les accions ja iniciades i les que es posaran en marxa durant les properes setmanes. — Carles Escolà Sánchez 🎗 (@carlesescola78) September 2, 2019

L'exalcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà, ha assegurat aque l'empresa per la qual treballava, des del 2002, l'ha acomiadat per "motius polítics", després que aquest dilluns no hagi pogut incorporar-se al seu lloc de treball, ja que ha rebut una carta d'acomiadament. Una notificació que va rebre, tal com ha indicat, fa algunes setmanes.Escolà ha advertit del "perill" que suposa aquest fet, perquè "és un dret recollit dins l'Estatut dels Treballadors" i ha afegit, que "implica" la reserva del càrrec que desenvolupava -en el seu cas, feia d'informàtic-. Ha afirmat que és un cas "estrany" a l'Estat. L'exbatlle no ha donat més detalls, perquè ho pensa fer en els propers dies i de forma pública.Escolà ha donat a conèixer el cas aquest dilluns al matí, amb un fil a Twitter, en què ha denunciat l'acomiadament, després d'haver complert quatre anys d'excedència com a batlle del municipi vallesà.En una de les piulades, Escolà ha carregat contra la companyia, dedicada a materials plàstics, "Polycasa, pertanyent al grup multinacional A3 Composites, inicia una perillosa via de repressió i vulneració de drets fonamentals, com la llibertat ideològica i el dret a la participació política".L'exalcalde ha advertit que es tracta d'una amenaça, perquè posa en qüestió "el dret dels treballadors i les treballadores a accedir a un càrrec públic amb plena llibertat, sense por a patir represàlies". I ha subratllat que ha iniciat accions.Consultada per, la companyia, amb seu a Montcada i Reixac, no s'ha pronunciat al respecte d'aquesta qüestió.

