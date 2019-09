Calvet assegura que JxCat està «en condicions d'afavorir» un govern PSOE-Podem

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat que JxCat està "en condicions d'afavorir" un govern entre PSOE i Podem. "Reiterem que estem en condicions d'afavorir un govern a l'Estat que estigui composat per qui ha guanyat les eleccions i acompanyat de qui més se li assembla ideològicament", ha afirmat en declaracions a TV3.El conseller ha criticat que hi hagi un govern "en funcions dees de fa molts mesos" i ha assegurat que volen "que hi hagi algú a l'altra banda de la taula". D'altra banda, ha apostat per la "creació estructurada formal" de JxCat, on hi formin part el PDECat i la Crida.

