Sánchez no començarà el procés d'investidura sense tenir els vots garantits

Continua el bloqueig entre el PSOE i Podem per conformar un nou executiu a Espanya. El president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, no començarà el procés per a ser investit sense els vots assegurats. Així ho ha assegurat la vicepresidenta de l'executiu, Carmen Calvo, en una entrevista a Los Desayunos de TVE. "Si les xifres no donen, no ens sotmetrem a un procediment en el qual els ciutadans tornin a veure la frustració de la política perquè això no convé a la tranquil·litat de la democràcia espanyola", ha argumentat Calvo. Tot i així, ha garantit que ho intentaran "fins a l'últim minut" i ha assegurat que els socialistes no tenen interès a anar a eleccions perquè, segons ha recordat, ja les van guanyar.Des d'Unides Podem, Noelia Vera, ha assegurat aquest dilluns que condicionen la represa de les negociacions amb el PSOE a parlar també d'estructura de govern. "Si ens seiem a parlar amb el PSOE és per parlar d'un govern integral, que inclou programa i estructura de govern", ha avisat en roda de premsa el dia abans que Pedro Sánchez presenti un programa de 300 mesures. Segons Vera, un govern en solitari dels socialistes és una opció "fallida i inestable" com diu que demostren els 8 mesos que ha durat el govern de Sánchez després de guanyar la moció de censura. Davant d'aquesta situació, aposta per una "negociació integral". Unides Podem insisteix que en la negociació s'ha de parlar de les dues coses: de polítiques i de quin equip les durà a terme. "Una cosa va de la mà de l'altra", ha conclòs la portaveu del partit de Pablo Iglesias.Després que el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, hagi defensat aquest dilluns que no és moment per a majories absolutes tenint en compte la pluralitat que hi ha al Congrés, Vera ha respost que aquesta interpretació és "donar-li la volta a la truita" i que demostra la "falta d'intencionalitat" del PSOE per arribar a un acord. En aquest sentit, la portaveu d'Unides Podem ha insistit que és molt difícil generar estabilitat amb un govern en solitari, com diu que s'ha demostrat en els darrers mesos.

