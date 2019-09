L'Església destina desenes de milions d'euros a rescatar la ultraconservadora 13TV

L'Església va destinar 20 milions d'euros a intentar rescatar la ruïnosa 13TV, la televisió dels bisbes. Així es desprèn de les Memòries Financeres de la Conferència Episcopal Espanyola dels anys 2016-2017, on la institució detalla com gasta els més de 265 milions d'euros que rep anualment a través de l'Impost de la Renda (IRPF).Tal com recull El Español , l'Església va dedicar 20 milions com a "aportació de fons propis a 13TV" per intentar rescatar l'empresa de la insolvència. Concretament, el 2016 es van destinar nou milions i el 2017, onze. Aquests recursos no s'inclouen com a despesa directa en cap partida, sinó que es recullen del superàvit generat en els comptes de la institució.Des de la seva fundació l'any 2010, 13 acumula unes pèrdues de 91 milions d'euros. Només l'any 2018, la televisió va registrar unes pèrdues de 7,6 milions, mentre que els anys 2016 i 2017 va perdre 10 i 10,1 milions respectivament.

