La jutgessa degana de Barcelona veu «indispensable» una reforma legislativa en l'àmbit dels furts

La jutgessa degana de Barcelona, Mercè Caso, considera "indispensable" una modificació legislativa en l'àmbit dels furts, on "el problema és la incapacitat d'aplicar la reincidència" tal i com ha dit que es va parlar a la junta local de seguretat. En una entrevista a TV3, Caso ha defensat que els jutjats d'instrucció de Barcelona "han treballat de valent per donar una resposta" a l'increment de furs i robatoris amb violència d'aquest estiu però ha recordat que "el jutge no pot fer altra cosa que complir les normes tal i com estan redactades i interpretades pel Tribunal Suprem".Per dur a terme el canvi legislatiu la jutgessa degana de Barcelona considera que cal "un govern a l'Estat" perquè la mesura "no serà excessivament discutida ja que tots podem entendre la seva necessitat".Caso ha dit que "en els robatoris amb violència hi ha un consens judicial molt clar" segons el qual en els casos en què hi ha "indicis ferms d'autoria" sempre que ho demana el ministeri fiscal hi ha presó preventiva. No obstant, ha insistit en que això s'aplica "en els robatoris amb violència que s'han consumat, no en grau de temptativa".En aquest sentit, ha recordat que és diferent la qualificació de robatori en l'atestat policial que apareix en l'estadística dels Mossos d'Esquadra i la qualificació de robatori en la valoració judicial. Ha posat l'exemple del mètode de robatori anomenat "Ronaldinho", que segons els atestats és robatori amb un mínim contacte i judicialment només pot ser furt si no hi ha "una violència més clara" i per tant "acordar la presó és impossible"."De la mateixa manera que hi va haver gran col·laboració institucional per aconseguir doblar el jutjat de guàrdia de delictes lleus, caldrà un esforç similar per els judicis ràpids pels delictes de furt i de robatori amb violència", ha dit Caso. Ha reconegut que hi ha "un problema" perquè "la llei diu que s'han de fer en 15 dies, però estem trigant de set a vuit mesos pel volum que tenim". També ha reclamat "més jutjats del penal a Barcelona per donar resposta a aquesta situació".La jutgessa degana de Barcelona també ha demanat "replantejar" l'ús que es fa del CIE en algunes operacions policials. Ha recordat que el codi penal preveu substituir la totalitat o part de la pena un cop ja està fixada amb sentència ferma per l'expulsió i després els jutges ho han de valorar. Ha dit que cal ser "curosos" per "evitar l'estigmatització".Si bé ha insistit que la reforma legislativa és "l'única via", cal "treballar per trobar altres tipus de respostes" com la "justícia restaurativa". "Espanya és un dels països amb més població reclusa i on el temps de compliment de penes de presó és més elevada en relació a la pena complerta en comparació amb Europa", ha recordat. "A vegades parlem molt lleugerament del que és la presó, i caldria una reflexió sobre si és el model que volem. Hem de treballar sobretot amb la prevenció, en donar un altre tipus de respostes", ha reblat.

