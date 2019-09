Iceta s'alinea amb Sánchez i rebutja una coalició amb Podem

El líder del PSC, Miquel Iceta, s'ha alineat amb les posicions del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, de cara a la investidura . Iceta ha assegurat que el PSC "vol que hi hagi un acord", però "no es donen en aquests moments les condicions perquè hi hagi una coalició". Ha fet una crida perquè els interlocutors facin tots els esforços per tancar aquest acord. Ha defensat les "propostes" que ha anat fent el PSOE en les darreres setmanes i ha criticat Podem perquè "sembla que li interessa més el seu loc al govern que el programa".Iceta ha recordat que demà, Pedro Sánchez farà "una nova proposta" a Podem per assegurar la investidura i un nou executiu. Sobre si no hagués estat millor unes negociacions discretes entre PSOE i Podem, Iceta ha afirmat que el document que es presentarà demà és fruit d'un altre d'anterior elaborat per Podem. El primer secretari socialista ha recordat que "el PSOE ja va fer una proposta de coalició a Podem que es va rebutjar".S'ha mostrat contrari a un Govern de concentració si aquest té com a objectiu "la confrontació entre els catalans". Sobre una possible investidura de Carles Puigdemont, ha deixat clar que "el PSC no formarà part de cap Govern presidit per Puigdemont o per Quim Torra".Preguntat sobre si havia canviat la posició del PSC sobre els pressupostos, als quals es va mostrar obert a donar suport el juliol passat, ha afirmat que "nosaltres no hem canviat d'opinió, han estat altres els qui han canviat". Iceta ha dit que "s'ha mostrat que el Govern està dividit i aposta per la confrontació i, si és així, nosaltres no hi podrem participar". "Aquest Govern està dividit i no sap on va. Ja no sabem qui parla en nom d'aquest Govern i esperem que intentin aclarir-se ells". Iceta ha assegurat que creu que "si no hi ha pressupostos, ha d'haver eleccions". S'ha remès al debat de política general perquè elGovern aclareixi la seva posició.Sobre la sentència del Tribunal Suprem, ha dit que ells "acataran la sentència" i, preguntat per la iniciativa Tsunami Democràtic promogut des de la societat civil, ha afirmat que "els que s'hi manifestin en contra també l'acaten perquè la sentència es complirà". Iceta ha destacat que "Espanya és una de les vint democràcies més grans del món" i que en una democràcia, "les sentències poden ser discutides però han de ser acatades".El primer secretari del PSC ha comparegut a l'acabar de la primera reunió de l'executiva del PSC després de les vacances.Iceta ha ratificat la voluntat del partit de participar en la festivitat de l'Onze de Setembre i que la formació promourà els actes institucionals oberts a tothom, de manera que tota la ciutadania pugui fer seva la Diada, en un esperit pacífic i convivencial. Ha advocat perquè durant la Diada hi hagi actes que siguin espais de trobada de tots.

