Bou donarà el sou de l'Ajuntament a una entitat antiindependentista

Josep Bou donarà el seu sou com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona a una entitat antiindependentista, tal com ha avançat Metrópoli Abierta . El cap de files del PP a la ciutat acumula un patrimoni de més de 8,5 milions d'euros en participacions d'empreses, i ha assegurat que "no necessita" els diners de la seva feina al consistori.El sou assignat com a president del grup municipal és de 92.600 euros bruts anuals amb dedicació exclusiva. De tota manera, Bou no cobra el 100% del sou perquè té una dedicació del 85%, és a dir que té un salari de 78.710 euros bruts l'any. Així mateix, el regidor popular no pot renunciar a la retribució, però ha explicat que després de pagar els impostos corresponents, lliurarà el que quedi a dues associacions civils, una d'elles antiindependentista.

