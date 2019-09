Camps critica que el govern espanyol no els oferís ajuda durant els dies d'espera per desembarcar

El fundador de l'ONG Open Arms, Òscar Camps, ha criticat aquest dilluns que durant els dies que el vaixell de l'entitat va estar pendent de desembarcar els migrants rescatats al Mediterrani, el govern espanyol no els va oferir cap tipus d'ajuda . Camps ha especificat que no es va demanar ajuda a Espanya ni poder desembarcar a ports espanyols perquè eren massa lluny i la situació a bord era ''molt complicada''.En una entrevista a Rac1, Camps ha admès que es van sentir ''torpedinats'' per les iniciatives del govern espanyol que ''no va enviar ni el cònsol'' malgrat veure que un vaixell espanyol estava ''segrestat'' dins de territori italià i amb una sentència judicial favorable. L'activista ha explica també que el vaixell estarà ''bloquejat'' com a mínim fins el 10 de setembre perquè estan pendents d'una inspecció sanitària.Camps ha criticat així, l'actitud del govern espanyol i les paraules de la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, ja que quan el govern espanyol va oferir algun port, la situació al vaixell era molt complicada, havent ja de rescatar molta gent que es llençava per la borda. Camps ha explicat que només ha mantingut comunicacions amb el ministre Ábalos però ''sense retorn''.En canvi, també ha relatat que Pedro Sánchez si que va trucar Richard Gere quan aquest va visitar el vaixell i que li va admetre trobar´-se amb una ''versió política'' del líder socialista i ''molt poca humana'', motiu pel qual es va oferir per ''fer de mitjancer'' davant aquesta situació. Per Camps la pressió migratòria al sud d'Espanya, per exemple, és ''ridícula'' en comparació a la que pateix Grècia, ja que ha disminuït un 30%. En canvi, situa Barajas i el Prat, com a ''problema'' de la ''immigració irregular massiva''.Pe Camps, la posició de la Comissió Europea respecte aquesta problemàtica és ''cínica'' ja que només el 8% de les persones arribades a Itàlia ho han fet en un vaixell humanitari. Pel fundador d'Open Arms es difon informació ''molt tendenciosa'' per generar un discurs concret i que la gent ''es confongui''.Durant l'entrevista a Rac1, Òscar Camps també s'ha defensat davant les crítiques publicades recentment sobre la gestió de la seva empresa de serveis aquàtics. Camps ha negat que amagui els comptes anuals de la companyia i ha reconegut que la gestió la té confiada a una direcció.Ha recalcat que és una empresa que treballa tres mesos l'any, els mesos d'estiu, i que contracta majoritàriament gent jove, la majoria sudamericans, que fan de socorristes a les diferents platges que té adjudicades, però que cap és a la ciutat de Barcelona. En vint anys, ha dit Camps, potser han passat 4.000 persones per la companyia, i per això, reconeix que hi ha hagut acomiadaments, perquè hi ha ''gent bona i que no''. Assegura que s'aplica el conveni col·lectiu i assegura que des que té més ''popularitat'' han augmentat les denúncies de determinats sindicats.

