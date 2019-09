L'assalt animalista a una granja d'Osona se salda amb el robatori de 14 conills

Aquesta tarda hi ha hagut un altre atac animalista a una granja de Gurb. L’Ajuntament de Gurb es presentarà com a acusació popular perquè rebutja totalment aquestes accions i defensa els ramaders de Gurb que fan bé les coses”. @AjuntamentGurb — Josep Casassas 🎗 (@pepcasassas) September 1, 2019

Imagina que ets pagès.



Imagina que et guanyes la vida amb una granja de conills.



Per si no n'esteu al cas, aquesta no és una activitat per fer-se ric.



Imagina que vas a arreglar el teu bestiar i apareixen 50 adolescents titllan-te d'assassí i gravan-te amb el mòbil.

Què? pic.twitter.com/ApiJj6mIPv — GPS Grup de Pagesos S... (@PagesosGPS) September 1, 2019

Com no pot ser d’altra manera, l’Ajuntament al costat dels pagesos i els ramaders que estimen la seva feina #Seguim. Gràcies Alcalde https://t.co/WkLA4CC0Kg — Teresa Jordà (@TeresaJorda) September 1, 2019

Tot el suport als ramaders i a l'@AjuntamentGurb davant agressions que busquen polemitzar. Des del @CCOsona fem costat als nostres ramaders, que segueixen les normes i estimen la seva feina! @pepcasassas — Joan C. Rodríguez (@joancrodriguez) 2 de setembre de 2019

Una seixantena de persones d'un grup animalista va assaltar aquest diumenge al vespre la granja de Vilaró de Tarrés, a Gurb (Osona). Els fets van tenir lloc al voltant de les 8 del vespre quan van entrar a l'explotació de conills i van agafar 14 conills.Tal com explica l'alcalde del municipi Pep Casassas a, els propietaris se'ls van trobar a dins i van avisar el 112. Llavors, els assaltants van sortir i es disposaven a marxar fins que els mossos i alguns pagesos els van aturar al camí d'accés a l'explotació. Aquesta topada, tal com es pot veure en les imatges, va generar tensió."Molts eren menors", diu l'alcalde, mentre remarca que després d'identificar-ne alguns i registrar els vehicles, no es van poder trobar els conills sostrets.Els darrers mesos, diverses granges catalanes han estat objecte d'aquestes accions, sovint per part de grups arribats expressament de l'estranger. Els pagesos d'Osona ja estaven alertats que es podria donar aquesta situació per part del Departament d'Agricultura (DARP). De fet, tal com explica Casassas "ja havíem tingut una altra acció" al mes de juliol quan es van emportar un vedell d'una granja.Tal com detallava l'alcalde diumenge a través de Twitter, l'Ajuntament es presentarà com a acusació popular. "Entrar d'aquesta manera en una explotació comporta estrès, riscos sanitaris i de bioseguretat importants, genera una alteració de la convivència i un problema d'inseguretat per als propietaris", remarca Casassas.En aquest sentit, afegeix que "totes les reivindicacions són legitimes, però no es pot entrar d'aquesta manera tenint en compte que el DARP està extremant les mesures de seguretat". "En cap cas valorem les idees, sinó la forma de l'acció", conclou.També han denunciat l'atac GPS Grup de Pagesos, així com la consellera d'Agricultura Teresa Jordà i el president del Consell Comarcal Joan Carles Rodríguez.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor