El primer dia d'escola bressol: sis consells per a les famílies

L'inici de l'escola bressol és una etapa intensa per a tota la família. Suposa un gran repte adaptatiu per als infants, que han de canviar les rutines, els ritmes i adaptar-se als espais i a l'entorn social de l'escola. Tot plegat afegit a la temuda ansietat per la separació amb els pares fa que sigui necessària una preparació logística però, sobretot, emocional.hem parlat amb l'educadora infantil, Marta González, especialista en educació emocional, per saber com podem acompanyar els nostres fills en l'inici d'aquesta nova etapa. González defensa que la disposició dels pares és determinant per als infants i explica que el procés adaptatiu va més enllà dels primers dies d'escola i depèn de cada infant. A continuació, us llistem alguns consells per a les famílies per encarar l'inici d'aquesta etapa:

