La Colla Vella aparta el presumpte agressor d’una periodista a la diada de Sant Fèlix

La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha apartat el casteller que presumptament hauria abusat d’una periodista durant la diada castellera de Sant Fèlix, divendres passat a Vilafranca. Segons ha confirmat a l’ACN el president de l’entitat, Albert Pedret, van prendre la decisió d’apartar-lo un cop se’ls va informar que s’havien obert diligències judicials contra l’home -que és mosso d’esquadra.A més, Pedret ha assegurat que l’expulsaran de la colla si la investigació confirma que ell és l’autor dels fets denunciats. "Ningú no n’ha de tenir cap dubte. Qualsevol altra colla del món casteller reaccionaria de la mateixa manera", ha manifestat.El president de la Colla Vella ha explicat que, després que la Xarxa Audiovisual Local es posés en contacte amb ells, van poder parlar amb la periodista. Pedret ha detallat que van col·laborar en tot moment amb ella i que li van donar “tota la informació que demanava en base a les descripcions que ens va donar”.“Aquests temes formen part de la societat i els castells formen part de la societat. Evidentment, com que les colles castelleres som un reflex de la societat aquest és un tema molt sensible que s’està treballant. Algunes colles disposen de comissions o de grups de treball, i la Coordinadora també té una comissió d’Equitat que hi està treballant”, ha afegit.Pedret ha explicat que, com cada dilluns, avui hi ha reunió de la junta directiva de la colla i que tractaran aquesta qüestió. La intenció, ha dit, és analitzar quines mesures preventives i de conscienciació poden prendre “perquè fets com aquests no es repeteixin”.Els Mossos van detenir el casteller divendres al vespre i dissabte va passar a disposició judicial. El jutjat de guàrdia de Vilafranca el va deixar en llibertat provisional, acusat d'un delicte d'abusos sexuals. La jutgessa, que va prendre declaració a la periodista, als testimonis i al detingut al llarg del dia, també va acordar incomunicació amb la víctima per cap mitjà i allunyament d'un mínim de 1.000 metres, d'acord amb la petició de la fiscalia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor