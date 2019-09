​València ajorna les multes als patinets a l'espera d'una campanya per a conscienciar els usuaris

Comença setembre i, amb ell, València engreixa la maquinària municipal, però enceta el nou curs amb una ordenança de mobilitat que no s'aplica completament. La normativa que regula la circulació dels patinets a la ciutat es va posar en marxa el passat 8 de juny. Tot i això, des de l'Ajuntament van voler esperar uns mesos per a aplicar les multes. El motiu: donar un temps perquè els ciutadans pogueren estar avisats de la norma, segons informa el Diari la Veu Una vegada la normativa ha passat per tots els tràmits necessaris de la Regidoria de Mobilitat, es troba a l'àrea de la Policia Local d'Aarón Cano, que haurà de moure fitxa per a encetar la campanya per a informar els ciutadans. De moment, encara no es coneix quan començaran a aplicar-se aquestes multes, tot i que ja ha arribat el mes que havia fixat com a límit el consistori.Fonts municipals expliquen que es farà una adequada campanya publicitària i que s'anunciarà correctament perquè els ciutadans no es queden sense conèixer la nova normativa. Una decisió que podria estar motivada per l'absència de moltes famílies a la ciutat que, en tornar, podrien no estar al dia de les novetats introduïdes per l'ordenança.A més, el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, assegurava en una entrevista per a aquest diari que durant aquests mesos els agents havien parat els ciutadans, però només a mode informatiu. Des de les mateixes dependències de Policia Local, tampoc han sabut informar a aquest diari quan es produiria el canvi a la normativa.Tal com es va anunciar, la nova ordenança de mobilitat regula la circulació integral de la ciutat de València. Com a una de les principals novetats més sonades durant aquests mesos, la nova normativa feia referència a l'ús dels patinets elèctrics i a la seva tipologia. Una de les altres novetats que introduïa era l'establiment d'un límit de 30 quilòmetres per hora per als carrers amb un sentit únic de circulació. Amb la introducció d'aquesta norma, que tenia l'objectiu de reduir les emissions de gasos contaminants, implica el 64% dels carrers de València. Per a la resta de carrers, continuava en 50 km/hora. Aquesta norma regula, a més, l'ús dels carrils compartits pels busos de l'EMT i els taxis, també reservat per als usos dels vehicles d'emergència.En el cas de les bicicletes, la normativa recomana que circulen pel carril bici adequat per a fer-ho, tot i que també se'ls permet circular per la calçada –sempre que no vagin a una velocitat "anormalment reduïda"–. No es permet circular per la vorera, a no ser que es faci desmuntant del vehicle i caminant a pas humà, com si es tractés d'un vianant més. La normativa també permet als ciclistes circular carrers residencials, zones 30 i zones de coexistència de diferents tipus de persones usuàries. Això sí, adaptant-se a la velocitat i les circumstàncies. En cas de no complir aquestes normes, les multes poden ascendir fins a 500 euros, especialment, en cas de conducció temerària.Pel que fa als patinets, estableix la divisió entre els dos tipus, els A i el B. Els de tipus B, que són més ràpids, hauran de portar obligatòriament timbre, frens, llums i reflectors i, els seus usuaris, casc. Els dos poden circular pels mateixos llocs: en el cas dels carrils bici situats a cota de calçada, com a màxim, a 20 km/h, mentre que en els que estan a la vorera sense superar la velocitat màxima permesa per a les bicicletes, de 20 km/h, i, en el cas dels carrils pintats en la vorera, no podran pujar de 15 km/h.Això sí, en el cas dels patinets de tipus B no es podrà circular pels carrers per a vianants. Si se circula per una via errònia, la multa pot arribar a 200 euros, mentre que si els usuaris dupliquen la velocitat permesa, les sancions poden ascendir als 500. A més, han de situar-se en els llocs habilitats per a fer-ho, com en el cas de les bicicletes.A més, l'ordenança planteja una sèrie de multes per l'incompliment que, en principi, s'introduïen durant el mes de setembre. Les quantitats a pagar es troben entre els 750 i els 3.000 euros, segons del tipus d'infracció: lleu, greu o molt greu. Entre les més lleus, dels 750 es troba instal·lar senyalització falsa o enganyosa. De caràcter més greu, fins als 1.500 euros, una de les sancions és instal·lar senyalització no reglada que pugui induir a la creença de l’existència d’una zona reservada aparcament.D'altra banda, fins als 3.000 euros, es troben sancions per les circumstàncies comporten un especial risc, perill o gravetat per a la via pública. També ser reincident de dues infraccions en més d'un any o eludir les recomanacions de les accions públiques i mantenir durant més de tres mesos les circumstàncies irregulars que donen lloc a la imposició d'una sanció greu.València ha servit com a precedent perquè altres ciutats valencianes, com ara Benidorm i Alacant, també preparen el seu règim regulador per a començar a imposar noves multes i acabar amb el marc legal existent respecte als patinets elèctrics i el transport públic.

