Mor un conductor després d'impactar amb un fanal en sortir de la C-58 a Ripollet

Un conductor ha mort la matinada d'aquest dilluns, després que amb el seu cotxe hagi impactat contra un fanal en sortir de la C-58, a l'altura de Ripollet (Vallès Occidental). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistre a les 2.21 hores i han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident mortal.Al turisme hi viatjava una altra persona que ha resultat ferida crítica i l'han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron.Fins al lloc, a més de tres dotacions de la policia catalana, s'han desplaçat quatre dotacions de Bombers i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, són 119 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor