El govern de Vidreres decidirà sobre el futur dels correbous en els propers dies

Diversos ferits en saltar un bou a les grades durant el correbou de #Vidreres @tv3cat @rtve pic.twitter.com/uCQXXItL86 — Quimet de Sant Esteve Roures (@QuimetSEdR) September 1, 2019

🇪🇸#ESPAÑA | 17 personas resultaron heridas, de los cuales 2 se encuentran en estado delicado luego que un #toro saltara del ruedo a la tribuna de la plaza de #Vidreres, en #Gerona donde se celebraba un #correbou. El animal fue abatido por un policía. pic.twitter.com/GmDfei3DDQ — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) September 2, 2019

L'equip de govern de l'Ajuntament de Vidreres s'ha reunit d'urgència amb l'entitat que organitza els correbous al municipi per abordar l'accident que es va produir diumenge, i que va acabar amb dinous persones ferides després que un toro s'escapés.En un comunicat, el consistori assegura que en els propers dies informarà sobre el futur d'aquest esdeveniment a Vidreres. Mentrestant, ha lamentat l'accident i ha mostrat la seva solidaritat i preocupació pels ferits, els seus familiars i amics, tot desitjant-los una ràpida recuperació. També ha aprofitat per recordar que els Mossos d'Esquadra han obert una investigació al respecte.D'altra banda, l'equip jurídic de l'associació per a l'ètica i el progrés del tracte animal, Lex Ànima, està estudiant interposar una denúncia per la via penal per "les irregularitats comeses en aquest lamentable espectacle". L'entitat recorda que l'accident no només va acabar amb diversos ferits sinó també amb l'animal abatut a trets i agraeix les fotografies i vídeos que els testimonis els estan facilitant.Una dona ferida greu en l'accident del correbou de Vidreres (Selva) continua ingressada al Trueta de Girona i la resta de ferits ja han rebut l'alta. La víctima va haver de ser operada d'urgència a l'hospital, que va atendre vuit dels ferits pels fets. Set més es van derivar al Santa Caterina de Salt (Gironès) i un més la CUAP Güell de Girona. Tots ells juntament amb els atesos in situ en el moment dels fets han pogut tornar a casa seva.

