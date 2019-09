Òmnium exigirà l'absolució dels presos polítics en un acte a la Diada

Òmnium exigirà l'absolució dels "presos polítics" en un acte al passeig Lluís Companys, el migdia de la Diada de l'Onze de Setembre . Una representació "transversal" de la societat civil clamarà per l'alliberament dels líders independentistes processats pel Suprem, segons ha explicat l'entitat cultural, en el marc de la 19a edició de la Festa per la Llibertat.Pel que fa als concerts, Mishima, Buhos, Xiula i Rumba Gipsy Cat posaran la nota musical a la jornada. La cita estarà marcada, per segon any consecutiu, per l'absència del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, empresonat des del 16 d'octubre de 2017.L'entitat cultural reivindica, sota el lema "Pels drets i les llibertats, absolució", una de les demandes del 80% de la ciutadania, amb una representació de les diferents sensibilitats socials i polítiques, en l'acte de l'11-S al migdia.El vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, va emplaçar l’independentisme a finals d'agost a buscar “punts en comú” i a “treballar” la unitat de cara a la resposta a la sentència de l’1-O i a poder culminar el procés d’autodeterminació.Mauri s’ha mostrat convençut que al setembre, abans que el Tribunal Suprem no es pronunciï, aconseguiran “explicar a la ciutadania en quin punt ens trobem i quin és l’horitzó nacional que ens cal”. El vicepresident d’Òmnium ha dit que no s’entendria que no hi hagués una “estratègia de consens” davant una sentència condemnatòria.Mauri també ha tornat a demanar al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que accepti la reunió amb Cuixart.

