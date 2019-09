Colau assegura que Batlle va parlar de crisi de seguretat de forma «inconscient»

🔴 @AdaColau demana que es faci una fiscalia especial per a furts i robatoris.#ElsMatinsTV3 pic.twitter.com/XpxYFVE8BD — Els matins TV3 (@elsmatins) September 2, 2019

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha matisat les declaracions d'Albert Batlle aquest estiu sobre la "crisi de seguretat" a Barcelona, i ha admès que hi ha "problemes concrets de seguretat que es poden resoldre". "He parlat amb Batlle i m'ha dit que no era conscient d'estar donant aquest titular", ha explicat, i ha negat que el regidor de seguretat hagi contribuït a la campanya de desprestigi de Barcelona i del govern municipal. En una entrevista a Els Matins de TV3, l'alcaldessa ha reclamat "solucions" i que "cadascú assumeixi responsabilitats i competències".L'alcaldessa ha demanat "calma" a la ciutadania en relació a les patrulles ciutadanes que s'han organitzat aquestes últimes setmanes. "Aquest no és el camí: entenc que la gent es manifesti i reclami, però demano prudència i que no es facin aquest tipus de patrulles, que poden posar la gent en perill", ha demanat Colau, que ha reivindicat la tasca i la preparació dels cossos de seguretat. "Entenc la preocupació i la sensació d'inseguretat, però això no pot ser la llei de la selva", ha reblat. En aquest sentit, també ha lamentat que PP, Cs i Vox -"la dreta més rància"- està utilitzant la inseguretat per criminalitzar la immigració.Colau també ha retret al conseller d'Interior, Miquel Buch, no haver entomat el problema fins passades les eleccions municipals. A preguntes de la periodista Lídia Heredia, l'alcaldessa ha criticat que el conseller s'ha adonat que "el problema no el tenia Barcelona, sinó Catalunya" i per això ha decidit actuar. "La seguretat ciutadana és competència de la Generalitat. Fa un any que estic demanant al conseller d'Interior que augmenti els agents de Mossos a Barcelona", ha ressaltat.L'alcaldessa ha recordat també una de les propostes del govern municipal: la creació d'una fiscalia especial. "Si més del 90% del delictes a Barcelona són furts i robatoris, seria lògic que la Fiscalia tingués algú dedicat només a això", ha reclamat.L'alcaldessa ha estat al punt de mira durant l'estiu. L'oposició ha aprofitat l'increment de la inseguretat a Barcelona per criticar Colau i el seu paper discret durant els dies de vacances. En un vídeo publicat a Facebook aquest diumenge , l'alcaldessa ha denunciat estar patint "una autèntica campanya d'atac polític" dirigida tant a ella com al govern municipal, que creu que es basa en generar "alarmisme" amb els problemes de seguretat de Barcelona i en dir que la ciutat "és caos". "Els problemes es poden resoldre, tractem-los amb rigor i sense electoralisme", ha demanat l'alcaldessa.Colau, que ha reconegut que la crisi de seguretat és real, també ha retret a les diverses forces polítiques no fer-hi front i no presentar cap solució concreta. "Per què la dreta catalana i espanyola porten mesos fent una campanya d'alarmisme generant una imatge falsa de la ciutat però sense presentar cap solució?", ha demanat, per insinuar després que es deu a una estratègia electoral.

