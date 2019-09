Les fortes tempestes passen ràpid i no provoquen incidents

Els xàfecs amb tempesta s'han desplaçat cap al mar durant les darreres hores, malgrat que encara se n'han format alguns cap a la Costa Central. Durant les pròximes hores encara podrà caure algun ruixat sobretot al litoral. pic.twitter.com/gjIH2UmROW — Meteocat (@meteocat) September 2, 2019

S'observen tempestes localment fortes i acompanyades de pedra a l'interior del quadrant nord-est. A l'EMA de Muntanyola (Osona) s'han enregistrat 21 l/m2 en 30 minuts. https://t.co/D3GT1Dq8jr pic.twitter.com/KjNYzCgESv — Meteocat (@meteocat) September 1, 2019

Algunes de les tempestes del nord-est del país han deixat pedra de mida considerable, com en el cas de Cantonigròs (Osona). #meteocatpedrahttps://t.co/mTfByjmfMw — Meteocat (@meteocat) September 1, 2019

Durant la matinada i el matí de dilluns els xàfecs sovintejaran, tot i que s'aniran restringint al sector central del litoral i del prelitoral. A partir de dimarts s'imposarà el sol. #meteocat pic.twitter.com/k7r5nWRr44 — Meteocat (@meteocat) August 31, 2019

La matinada d’aquest diumenge a dilluns ha estat marcada per les fortes tempestes que han afectat sobretot el quadrant nord-est del país: les comarques gironines, la Catalunya Central i la costa central, així com alguns punts del Vallès. Finalment, però, les pluges han passat molt ràpid i no han estat tan intenses com s’esperaven, i no hi ha hagut incidents greus. Protecció Civil de la Generalitat va activar ahir l'Alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat). La virulència de les tempestes ha estat molt concentrada. En alguns punts, han anat acompanyades de pedra i forts vents. A l'EMA de Muntanyola (Osona) s'han enregistrat 21 l/m2 en 30 minuts. A Moià (el Moianès) han caigut 37 litres, per 20 a Sant Celoni i 17 a Lleida, entre d’altres.Els xàfecs amb tempesta s'han desplaçat cap al mar durant les darreres hores, malgrat que encara se n'han format alguns cap a la costa central. Durant les pròximes hores encara podrà caure algun ruixat, sobretot al litoral.A mig matí s’obriran clarianes arreu del país. Els termòmetres cauran en relació a ahir, i les màximes se situaran entre els 25 i 30 graus. A la tarda podria caure algun ruixat aïllat a les comarques de Barcelona i Girona.A partir de dimarts s'imposarà el sol.

