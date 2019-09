Previsió de pluges torrencials la matinada de diumenge i dilluns

#ProteccioCivil activa l'Alerta del Pla #INUNCAT per les precipitacions previstes al litoral i prelitoral central a partir de la nit https://t.co/o6QhEdy8oy pic.twitter.com/5V9jc9bhpd — Protecció civil (@emergenciescat) September 1, 2019

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest diumenge l'Alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per les precipitacions intenses previstes al litoral i prelitoral central català a partir de la nit i que s'allargaran fins dilluns al matí .En un comunicat, Protecció Civil ha informat que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a tot el litoral i prelitoral central.Les comarques amb més probabilitat d'afectació són el Baix Penedès, l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme, i amb menor probabilitat Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp, la Conca de Barberà, l'Anoia, la Segarra , Solsonès, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i la Selva.

