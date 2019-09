VÍDEO Denuncien una granja que recull gossos i els deixa morir d'inanició

Carcanada i pota d'un gos trobat en aquesta granja Foto: Cedida

Com si fos la casa dels horrors en versió canina. Carcanades de gossos encara amb la corretja embolicada entre els ossos, potes d'animals desmembrades, i fins i tot una fossa plena de cadàvers, en una finca de la zona del Poal de Manresa.Una particular ha denunciat una granja de Manresa que es dedica a acollir gossos -i també cavalls- de famílies que no els poden tenir a casa, però l'acord és que aquestes famílies se'n continuïn cuidant. Els cedeixen una gàbia a canvi de diners, però els amos han de continuar alimentant i tenint cura dels animals.A la pràctica, però, són pocs els propietaris d'animals que hi tornen després d'haver-lo deixat allà i el gos, sense ningú que el tregui, ni netegi la gàbia, ni li porti menjar, acaba debilitant-se en una muntanya d'excrements fins que mor, ja sigui de set, de gana, o per alguna infecció.La particular que ha presentat la denúncia va poder accedir a la granja, ja que es troba oberta per si alguna de les famílies va a tenir cura del seu gos, i es va trobar animals en cel·les petites plenes d'excrements, sense menjar ni veure. Aquí, però, no va acabar el seu malson: va trobar-se amb restes d'animals morts i, finalment, una fossa amb una muntanya de gossos morts, ja en avançat estat de descomposició.El propietari de la granja deixa que els animals que no reben la visita dels seus amos vagin emmalaltint fins que moren. Llavors els retiren i els llencen a la fossa, que acumula un important gruix de cadàvers d'animals.

