L'Ajuntament de Platja d'Aro convoca un minut de silenci per rebutjar l'agressió sexual múltiple

L'Ajuntament de Platja d'Aro ha convocat, per aquest dilluns a les 12 hores a la plaça de l'Ajuntament, un minut de silenci com a mostra de rebuig per la agressió sexual múltiple comesa suposadament per tres homes a una jove turista francesa la matinada d'aquest diumenge.A la cita, tal com ha confirmat el consistori, hi assistiran regidors municipals, Policia Local i Mossos d'Esquadra. Ha recordat que "les agressions sexuals són una violació dels drets humans fonamentals i un atemptat contra la llibertat i la dignitat de les persones", i s'ha solidaritzat amb les víctimes de la violència masclista.Lla policia catalana investiga el cas per identificar i localitzar els presumptes agressors i no té, encara, cap detingut. La jove francesa ha estat traslladada a l'Hospital de Palamós després d'avisar a la policia, des d'on s'han activat els protocols habituals en aquests casos.

