VÍDEO Colau veu una «campanya d'atac polític» al voltant de les denúncies d'inseguretat

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciat estar patint "una autèntica campanya d'atac polític" dirigida tant a ella com al govern municipal que creu que es basa a generar "alarmisme" amb els problemes de seguretat de Barcelona, i a dir que la ciutat "és caos"."Els problemes es poden resoldre, tractem-los amb rigor i sense electoralisme", ha demanat l'alcaldessa a través d'un vídeo a Facebook, on també ha retret al conseller d'Interior, Miquel Buch , no haver entomat el problema fins passades les eleccions municipals. D'altra banda, Colau ha alertat que l'extrema dreta "aprofita" la inseguretat per "criminalitzar i acusar" col·lectius vulnerables, com la població immigrant o els MENA, i ha emplaçat institucions, partits i ciutadania a conjurar-se per "parar els peus als discursos d'odi que volen infiltrar-se als barris".Colau, d'altra banda, ha reconegut que la crisi de seguretat és real , i que s'ha produït un augment de determinats delictes. "Estem treballant-hi", ha afirmat. Però també ha retret a altres forces polítiques no fer-hi front i no presentar cap solució concreta. "Per què la dreta catalana i espanyola porta mesos fent una campanya d'alarmisme generant una imatge falsa de la ciutat però sense presentar-hi cap solució?", ha demanat, per insinuar després que es deu a una estratègia electoral.En aquest sentit, ha recriminat especialment a Buch que no hagi assistit a les juntes locals de seguretat fins després dels comicis i que hagi esperat que "veus de l'Estat" suggereixin enviar Policia Nacional per recordar que la seguretat a Barcelona i a Catalunya és competència de la Generalitat i anunciar un desplegament de 300 nous Mossos al setembre a la ciutat. Tot i això, ha celebrat el "canvi d'actitud" i ha demanat treballar conjuntament per fer front a la situació.En relació a la notícia sobre unes suposades empreses de repartiment que no operaven a alguns barris per la inseguretat que van presentar al Congrés dels Diputats el PP i Cs i que les mateixes empreses van desmentir, Colau ha exigit una rectificació i els ha acusat de voler presentar Barcelona com "la ciutat més insegura del món".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor