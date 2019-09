SER Catalunya revoluciona la graella per intentar ser líder en els esports

Josep Cuní aterrava a la Cadena SER el passat mes d'octubre, encara no fa un any. El fitxatge de l'experimentat periodista s'anunciava com a l'embrió d' un projecte sòlid i ambiciós del Grup Prisa a Catalunya per fer ràdio en català . Mentre Aquí, amb Josep Cuní busca fer-se un forat entre els gegants al matí -créixer a l'EGM pot ser un infern a l'inici-, des dels despatxos de SER Catalunya s'ha decidit fer una aposta clara per l'esport en aquesta nova temporada.Si vols ser rellevant, has de ser el primer a arribar i explicar les coses. Has de marcar l'agenda. Amb aquesta idea entre cella i cella, i amb l'objectiu de ser líder en la informació esportiva, la cadena ha optat per revolucionar la graella: el Què t'hi juques, dirigit i presentat per Sique Rodríguez, passa als migdies -de 12h a 13h- a partir d'aquest dilluns.Amb aquest moviment, el programa esportiu insígnia de la casa serà el primer que s'emeti de les tres emissores principals a Catalunya, ja que elde RAC1 no va fins a dos quarts de tres i el Tot Costa de Catalunya Ràdio, fins a les set de la tarda. Amb aquest canvi, tal com explicava el mateix Rodríguez quan es va fer oficial la notícia, es pretén donar "notorietat" a la secció d'esports de SER Catalunya: "Hem aconseguit ser els primers moltes vegades i ara ho tindrem una mica més fàcil".El presentador assegura que, malgrat el canvi radical d’horari -el programa s’avança vuit hores-, es mantindrà el caràcter “irreverent” i les dosis contínues d’entreteniment i humor.”D'aquesta aposta en surt clarament perjudicat l'espai d'humor Espècies Protegides, que queda relegat a quaranta minuts de programa, de 15.20h fins a La Ventana de Carles Francino, a les 16h.Per tal que el moviment no quedi en paper mullat i realment la SER pugui lluitar pel lideratge almenys en aquest branca -la batalla per l'audiència diària amb RAC1 i Catalunya Ràdio s'assumeix, per ara, com a impossible- Sique Rodríguez reforça l'equip i farà tàndem amb Lluís Flaquer, la veu dels partits del Barça a Carrusel Deportivo.L'oferta de continguts esportius de SER Catalunya es completa amb dos programes més: La Graderia del migdia, de 15h a 15.20h, i La Graderia del Balcó, encapsulat en l'última mitja hora del programa de Carla Turró. Aquest darrer espai esportiu estarà conduït per Paula Vilaplana, provinent del canal Euronews.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor