Els ultres d'AfD, segons en dos estats alemanys segons el sondeig a peu d'urna

El partit d'ultradreta Alternativa per a Alemanya (AfD) es convertiria en la segona força política als parlaments dels estats de Brandeburg i Saxònia, segons sondejos a peu d'urna de les eleccions celebrades aquest diumenge.A Saxònia, la Unió Cristianodemòcrata (CDU) de la cancellera Angela Merkel seria l'opció més votada (32 per cent), set punts menys que el 2014, seguida d'AfD, que obtindria un 27,5 per cent de vots, gairebé 20 punts més. La tercera força és L'Esquerra (10,5 per cent, vuit punts menys), seguida dels Verds (9 per cent) i l'històric Partit Socialdemòcrata (SPD, 8 per cent), segons l'enquesta de Prognosis per a la televisió pública alemanya ARD.A Brandenburg, l'estat que envolta la ciutat autònoma de Berlín, la primera opció és l'SPD (27,5 per cent, quatre punts menys que el 2014), seguit d'AfD (22,5 per cent i deu punts més), CDU (15,5 per cent després d'una caiguda de vuit punts), L'Esquerra (11 per cent, set punts menys) i Els Verds (10 per cent i 4 punts més).

