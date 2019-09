Mare ploramiques

. Jo era d'aquell tipus de persones que amb una pel·lícula tendra no treien ni una llàgrima. Que al teatre hi anaven a riure, però difícilment els aconseguia fer plorar. D'aquell tipus de persones que reservaven el plor per a moments de ràbia i d'impotència. Com a mínim, a nivell públic (a casa, de ploramiques, suposo que ja n'era més des de l'inici).. També públicament. Recordo anar al teatre a veure In memoriam, una obra espectacular sobre la lleva del biberó, i plorar intensament, com si estigués sola a casa. I hi ha molta gent que ho viuria amb normalitat, però jo és un gir vital que he viscut arran de la maternitat.en guerres, camps de refugiats o al mar em provoquen un trasbals i una impotència que no sé reconvertir en actituds constructives, sinó que em resulten imatges absolutament destructives. Evito les notícies sobre nens passant-ho malament, no he après a digerir-les. Si em trobo situacions de nens patint, els ulls se m’omplen de llàgrimes que miro de contenir., aconseguint seduir els procreadors. Els clico i m'entendreixo, tot i que en algun cas amb altes dosis de sucre. Després no hi arribo al final, perquè el nus a la gola és tan gran que la llàgrima ja ensenya la cua.. Si el trasbals provocat per aquesta gran obra escrita per Gemma Brió i dirigida el seu company, Norbert Martínez ja va ser màxim, no sé com hagués sortit del teatre vivint aquesta catarsi escènica i vivencial amb una criatura esperant-me a casa.(i actriu) i el director; 15 dies que engeguen amb la celebració de la vida i culminen amb la pau de la mort. Enmig, un dia a dia proper a la ficció, però malauradament molt real. Una obra espectacular, que demostra la força del teatre com a mitjà d'expressió. Si sense haver viscut la maternitat em va deixar amb el cor encongit, no vull imaginar que hagués estat viure-la embarassada, o ja sent mare, amb aquesta nova etapa de ploriqueig accentuat.. És a dir: “No cal plorar si el jersei que et volen posar per anar a la llar no és el que volies”. Recordo a la filla primerenca plorant i clamant: “Vull plorar”, posant l’accent que era una rabieta, no vinculada a tristesa ni a mal, però les ganes de plorar hi eren. Hi ha una etapa, de rabietes i rabioles , on el plor és protagonista de grans moments. Com també ho són les riallades. Així que a casa ara plorem més. Però tots tranquils, que també riem molt. A vegades, fins hi tot, plorem de riure.Apunt important: Aquest article el vaig escriure fa uns mesos perquè ara mateix estic inoperativa, gaudint del permís de maternitat per entomar l'arribada d'una nova criatura, tal i com explicava aquí

