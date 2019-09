Els Mossos d'Esquadra investiguen un guàrdia civil per una estafa al Bages

Els Mossos d'Esquadra investiguen un agent de la Guàrdia Civil de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) per una denúncia d'estafa interposada per una empresa d'Olesa de Montserrat sobre una propietat a la colònia de Can Gomis, a Monistrol de Montserrat.Segons han confirmat afonts dels Mossos d'Esquadra, el passat 11 de juliol una empresa d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) va denunciar a la comissaria de Martorell un home per una estafa de 872 euros pel cobrament irregular d'uns subministraments per una propietat a la colònia de Can Gomis. La persona denunciada és un agent de la Guàrdia Civil resident a Sant Joan de Vilatorrada, malgrat que aquest detall no ha estat confirmat oficialment per la policia catalana.Com que la colònia de Can Gomis pertany a Monistrol de Montserrat, la comissaria de Martorell va traslladar el cas a la comissaria de Manresa, on hi ha l'ABP Bages dels Mossos d'Esquadra. El guàrdia civil es va presentar a l'empresa per cobrar unes factures de subministraments bàsics per 872 euros sobre, suposadament, una propietat de la colònia monistrolenca. Posteriorment, els responsables de l'empresa van comprovar que no havien d'haver-los pagat i van interposar la denúncia a la comissaria dels Mossos de Martorell.Com que el cas es troba en procés d'investigació, els Mossos d'Esquadra no han volgut detallar asi el pagament va ser irregular perquè les factures ja havien estat cobrades, perquè eren falses o perquè eren sobre una propietat que no tocava. Tampoc han volgut donar més informació sobre el cas.La investigació dels Mossos d'Esquadra es troba, encara, en una fase inicial.

