Aragonès avisa que hi poden haver eleccions si no hi ha nous pressupostos

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, apel·la a la "responsabilitat" dels grups parlamentaris per aprovar els pressupostos per al 2020 argumentant que és necessari "posar al dia el país" tenint en compte que els comptes vigents són del 2017. "No ens podem permetre el luxe de seguir funcionant l'any 2020 amb pressupostos prorrogats. Si no és possible, caldrà prendre decisions polítiques per fer-ho possible i potser s'haurà de passar per unes eleccions", ha avisat en declaracions a l'ACN.Aragonès ha assegurat que els comptes de l'any que ve incorporaran una proposta fiscal i, preguntat per si es pot anar més enllà de l'oferta que el Govern va fer amb els pressupostos fallits del 2019, el vicepresident ha respost que hi veu "molt poc marge".Aragonès s'ha dirigit especialment a la CUP, comuns i PSC per demanar-los que permetin que Catalunya "es posi al dia". Segons el vicepresident, "fins i tot els que estan en contra del Govern haurien de donar suport als comptes" tenint en compte que encara s'està gestionant amb els pressupostos prorrogats del 2017.Ha evitat, però, parlar de socis preferents i ha assegurat que el seu departament "no tanca les portes a ningú". De fet, la intenció és que la proposta de pressupostos sigui "àmpliament compartida" després del fracàs del 2019 i, per això, la setmana que ve comencen les reunions amb els grups de l'oposició paral·lelament al treball del departament d'Economia per elaborar els comptes. En aquest sentit, Aragonès ha assenyalat que "els socis preferents de millores en salut, ensenyament, protecció social, seguretat, inversió en infraestructures poden ser una gran majoria parlamentària" i ha deixat clar que el Govern es dirigeix a tots els grups."Faig una crida a la responsabilitat de tots. El Govern en primer lloc, ens hem de posar davant. Però també de tots els grups especialment dels que s'han mostrat proclius a negociar com la CUP, els comuns i el PSC per poder arribar a un gran acord", ha conclòs.Aragonès ha insistit que Catalunya no té ara les mateixes necessitats que fa tres anys i que en el context actual hi ha més ingressos que permeten elevar el sostre de despesa en 2.500 MEUR respecte als pressupostos vigents del 2017. Són 800 MEUR més en inversió que la contemplada en els comptes fallits del 2019. Així doncs, ha demanat als grups que no desaprofitin "l'oportunitat magnífica" de recuperar el nivell de despesa previ a les retallades.El vicepresident ha explicat que aquest marge de més recursos respon a l'evolució de l'economia catalana ja que el PIB i les exportacions han continuat creixent i s'ha seguit amb la reducció de l'atur. "Estem lluny del que voldríem però això genera que hi hagi més activitat econòmica que quan vam elaborar els pressupostos ara fa un any", ha afegit.Poc marge per a la fiscalitatUn dels principals esculls de la negociació fracassada del 2019 va ser la fiscalitat. Els comuns van considerar insuficients la proposta del Govern d'apujar l'IRPF per a les rendes de més de 120.000 euros, reduir bonificacions en l'impost de successions i apujar l'impost de transmissions patrimonials que paguen els bancs."Ho vam posar sobre la taula el 2019 i el 2020 també ho posarem sobre la taula. Tenim molt poc marge. Hem de ser conscients que el marge és molt petit però hem de treballar per ser creatius i intentar que tothom contribueixi als serveis públics d'acord amb les seves possibilitats", ha afegit el vicepresident.

