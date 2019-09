Mor un home de 70 anys a la platja de Calafell

Un home d'uns 70 anys ha mort aquest diumenge al migdia, a les 12.48 hores, a la platja de Calafell, al Baix Penedès, segons ha informat Protecció Civil. L'home estava a l'aigua, i ha estat rescatat i portat fins a la sorra en estat inconscient per part dels socorristes de la platja, que li han practicat les maniobres de reanimació.Els serveis d'emergència han activat dues ambulàncies, i els professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han continuat amb les tasques de reanimació cardiopulmonar, que han estat infructuoses. L'home no portava documentació i hores d'ara es desconeix la seva edat exacta o nacionalitat. En el moment del succés a la platja hi havia bandera verda.Amb la mort d'aquest home, ja són 25 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes en el que portem d'estiu. Precisament, molt a prop d'aquest municipi de la costa, a Segur de Calafell, va morir, el passat 29 d'agost, l'home que va rescatar dues menors . Va ingressar a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, en estat crític.Protecció Civil, el passat 22 d'agost, en declaracions a, i quan hi havia 23 víctimes mortals, xifrava que la meitat de les persones eren de més de 70 anys o amb patologies -o totes dues coses- que perden el coneixement un cop dins de l'aigua, i que són extremadament difícils de detectar pels socorristes."Un desmai dins de l'aigua és un ofegament mortal", comentava la cap de gestió del servei d'emergències, Montse Font. "Són usuaris de la platja de tota la vida, que no són conscients que, amb l'edat, tot es deteriora", i que no veuen la necessitat de prendre precaucions especials a l'hora de banyar-se. Quan sí que haurien de fer-ho."Que es banyin acompanyats", recalcava Font. Segons deia, moltes persones grans amb patologies decideixen remullar-se a l'aigua del mar "justament perquè es troben malament, a veure si se'ls passa", cosa que augmenta el risc d'esvaniment -i, per tant, d'ofegament- a l'aigua.

