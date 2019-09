RAC1 i Catalunya Ràdio, dues estratègies en la lluita per l'audiència

Jordi Basté i Mònica Terribas enceten aquest dilluns, a partir de les sis del matí, una nova temporada de ràdio, que es preveu tan o més intensa que l'anterior. La sentència del Suprem sobre l'1-O i la investidura (o no) a l'Estat marcaran inevitablement un inici de curs que les dues emissores de referència a Catalunya afronten amb estratègies diferenciades. La ràdio privada ho fa amb la confiança i l'estabilitat de sentir-se sòlida en el lideratge, mentre que la pública -amb força més veus femenines a primera línia, com ja és habitual- mou cadires, presenta noves cares i reinventa formats per no perdre pistonada en la lluita de l'audiència.Després d'un estiu en què Jordi Armenteras i Albert Segura han fet bon paper al capdavant d'El Món a RAC1 i El Matí de Catalunya Ràdio -el primer tornava a la trinxera després de provar sort a la televisió i el segon s'estrenava com a veu referent del matinal-, ha arribat ja el torn dels titulars. Res canvia en cap de les dues emissores fins a les 12h.És a partir del punt del migdia quan apareixen les primeres novetats. No a RAC1, on Òscar Dalmau i Òscar Andreu continuen al capdavant de La Competència. Sí a Catalunya Ràdio, on entra en escena un trio de noves veus femenines: Elisenda Carod -ex La Segona Hora-, Elisenda Pineda i Charlie Pee. L'salta a la tarda i totes tres recuperen un format radiofònic emblemàtic, el del concurs, a L'Apocalipsi. Cada dia s'enfrontaran dos concursants -un de famós i un d'anònim- per determinar qui mereix salvar-se de la fi del món. Catalunya Ràdio es desmarca així de l'humor que ofereix el seu rival en aquest horari i aposta per un format més pur d'entreteniment.La del migdia és també la franja del major experiment del Grup Godó aquesta temporada. Després del comiat -inesperat pel gran públic- de Quim Morales i companyia, de 13h a 14h agafa ara les regnes Marc Giró. A Catalunya Ràdio es manté el Popap amb Mariola Dinarès.Giró és un dels personatges de moda, i és més que evident que converteix en èxit tot el que toca. El dubte, però, és sí el que el fa tan bon col·laborador puntual és igualment útil per fer-lo bon conductor... o tot just el contrari.La intensitat de Giró pot ser una arma de doble tall. Un producte que funciona extremadament bé en càpsules de 10 o 15 minuts pot fer-se excessiu i patinar en 60 si no es troba contrapunt -que se n'ha buscat-. La clau està en els col·laboradors, que hauran de tenir prou presència per contrarestar l'expansiu caràcter del presentador i així dosificar-lo. Sigui com sigui, el-d'El Terrat, en substitució de La Segona Hora de Minoria Absoluta- promet emocions fortes.Aquesta és l'única novetat que presenta enguany RAC1 -almenys, en els caps de cartell, ja que en les dinàmiques internes de la redacció hi ha hagut força moviments-. L'estratègia dibuixada parteix d'una premissa clara: si funciona, no ho toquis. L'emissora no necessita fer grans canvis perquè ha consolidat formats al matí, a la tarda i al vespre que el seu públic consumeix i continuarà consumint. És líder i s'hi manté amb solvència. L'últim gran canvi -exceptuant Giró- va ser la incorporació d'Agnès Marquès al No ho sé, i d'això en fa ja dues temporades.Catalunya Ràdio, en canvi, continua sacsejant la graella. La ràdio dirigida per Saül Gordillo, més de 150.000 oients per sota (de mitjana diària) de la de Jaume Peral, concentra els canvis a la franja tarda-vespre - tal com s'explica en aquesta anàlisi anterior - perquè és on hi veu més probabilitats de plantar cara, quan les audiències baixen i les forces s'igualen. És en aquest context que L'Estat de Gràcia perd una hora, apareix l'APM i s'incorpora Laura Rosel com a directora d'orquestra de l'última hora del-Catalunya Vespre fins fa quatre dies-. Els esportius Roger Saperas amb el Tu diràs i Francesc Garriga amb el Club de la Mitjanit continuen sent els amos de la nit.La guerra matinal dels dissabtes i els diumenges -també dominada per RAC1- tornarà a tenir els mateixos protagonistes: Xavi Bundó al Via Lliure i Roger Escapa a El Suplement. L'emissora Godó també manté aquí la confiança en la fórmula actual: el RAC1ncentrat, de Jordi Beltran; i la gastronomia dels dissabtes a Amb molt de gust' d'Emma Aixalà.Per la seva banda, Catalunya Ràdio incorpora els dissabtes Les dones i els dies, dirigit per Montse Virgili, per donar rellevància a les dones de diferents àmbits i èpoques. Es podrà escoltar els dissabtes passades les dotze de la nit fins la una.

