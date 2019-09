EN DIRECTE Consulta aquí l'estat de les carreteres

Aquest diumenge hem donat la benvinguda al setembre i, per tant, són molts els catalans que estan posant punt final a les seves vacances. Milers de cotxes es desplaçaran en les últimes hores d'aquesta setmana en el marc de l'últim episodi d'alta intensitat de l'operació tornada.Si ets a la carretera o has d'agafar el cotxe aviat, consulta aquí l'estat del trànsit i quines són les incidències i retencions, en directe, a les carreteres catalanes.També pots consultar, en temps real, el mapa continu que actualitza el Servei Català de Trànsit.Amb informació de les 19:02, hi ha dues carreteres catalanes amb circulació intensa: l'AP-7, sentit nord, a l'altura de Vilafranca del Penedès. També a la mateixa localitat, però a l'N-340. Hi ha retencions a les entrades de Barcelona, al Nus del Llobregat, a la B-20, hi ha un carril tallat, en sentit sud, a l'altura del Km 15,50-16. També en sentit oest, hi ha un quilòmetre de retencions, a Santa Coloma de Gramenet. I cinc quilòmetres a la C-32, a Sant Boi de Llobregat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor