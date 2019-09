He estat a debats interns de Podemos on, parlant de Catalunya, les intervencions no es diferenciaven gaire del que pugui dir un "baró" de Ciudadanos. Avui aquesta gent "mana" molt al partit. No m'extranya que decapitin algú per una foto amb una estelada. https://t.co/ANn2oELULm — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) September 1, 2019

"He estat a debats interns de Podemos on, parlant de Catalunya, les intervencions no es diferenciaven gaire del que pugui dir un 'baró' de Ciudadanos". Així s'ha expressat aquest diumenge el dirigent de Som Alternativa i ex secretari general de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, en relació amb la decisió de la conselleria de la conselleriaa de Ciència, Universitat i Societat del Coneixement del govern de l'Aragó -controlada per Podem- de cessar un alt càrrec nomenat només 24 hores abans per haver participat en un acte independentista a Catalunya."Avui aquesta gent 'mana' molt al partit. No m'extranya que decapitin algú per una foto amb una estelada", ha lamentat Fachin, en una intervenció a Twitter.

