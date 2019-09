L'huracà Dorian creix fins a la categoria més destructiva abans de tocar terra

L'huracà Dorian, que s'aproxima a les Bahames, ha crescut fins a la categoria 5 la màxima possible, en l'escala de Saffir-Simpson abans de tocar terra, segons ha informat el Centre Nacional d'Huracans dels Estats Units, que ha qualificat la tempesta de "catastròfica". S'ha convertit en un dels més intensos mai registrats a l'Atlàntic en aconseguir vents de 285 quilòmetres per hora just abans d'arribar a les illes de l'Amèrica Central.El governador de Florida, Ron DeSantis, ha demanat a la població de la costa est de l'estat, que l'huracà podria arribar els propers dies, que es prepari per a una evacuació en el cas que així ho ordenessin les autoritats. De moment, l'huracà és a punt d'arribar a les illes Abaco abans de mantenir el rumb fins a Gran Bahames.El centre avisa els habitants de les Bahames i les autoritats de l'arxipèlag que es preparin per a "una crescuda de les aigües i pluges torrencials potencialment letals". "Els vents extrems i la marejada de tempesta continuaran durant diverses hores", segons l'últim comunicat del centre. "Es demana als residents que es protegeixin immediatament", afegeix.La categoria 5 en aquesta escala, que classifica els huracans segons la intensitat dels vents sostinguts, preveu "devastació total" i destrucció de pràcticament totes les estructures construïdes.

